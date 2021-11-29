На рязанском полигоне «Дубровичи» пройдут тактические учения

Письменное извещение об этом повесили в здании администрации поселения Варские.

На рязанском полигоне «Дубровичи» пройдут тактические учения. Письменное извещение об этом повесили в здании администрации поселения Варские.

Тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации будут проходить с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года.

В связи с этим в указанный период вход на территорию будет запрещен.

Периметр полигона огородят предупредительными указателями: «Опасно! Территория полигона! Проезд и проход строго воспрещены!» и «Стой стреляют! Проезд и проход запрещен!».