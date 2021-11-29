Елена Сорокина рассказала, как решать городские проблемы

Сорокина рассказала коллегам, как с помощью метода декомпозиции целей можно решать проблемы, например, организовать работу со смотровыми колодцами.

Елена Сорокина рассказала, как решать городские проблемы. Об этом мэр Рязани написала на своей странице « ВКонтакте ».

Елена Сорокина сообщила, что в субботу, 27 ноября, участвовала в форуме «Время эффективных решений», который провел губернатор Николай Любимов. Форму был посвящен вопросу взаимодействия с жителями.

Глава администрации провела совещание, центральным вопросом на котором было состояние смотровых колодцев. Сорокина рассказала коллегам, как с помощью метода декомпозиции целей можно решать проблемы, например, организовать работу со смотровыми колодцами.

По словам мэра, в этой цели можно выделить три подцели — инвентаризация, уточнение нормативно-правовой базы и организация содержания колодцев.

Сорокина поручила управлению экономики и цифрового развития совместно с управлениями благоустройства и ЖКХ составить цифровую базу данных по колодцам всех подземных коммуникаций города.

Также глава администрации рассказала, что в правила благоустройства города внесут изменения. В них пропишут требования к состоянию колодцев, расположенных вне дорог и улиц, а за каждой городской территорией закрепят координатора.

Ранее, в соцсетях появилась информация о том, что в Шлаковом рязанец провалился в отрытый колодец.