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Елена Сорокина рассказала, как решать городские проблемы
Сорокина рассказала коллегам, как с помощью метода декомпозиции целей можно решать проблемы, например, организовать работу со смотровыми колодцами.

Елена Сорокина рассказала, как решать городские проблемы. Об этом мэр Рязани написала на своей странице «ВКонтакте».

Елена Сорокина сообщила, что в субботу, 27 ноября, участвовала в форуме «Время эффективных решений», который провел губернатор Николай Любимов. Форму был посвящен вопросу взаимодействия с жителями.

Глава администрации провела совещание, центральным вопросом на котором было состояние смотровых колодцев. Сорокина рассказала коллегам, как с помощью метода декомпозиции целей можно решать проблемы, например, организовать работу со смотровыми колодцами.

По словам мэра, в этой цели можно выделить три подцели — инвентаризация, уточнение нормативно-правовой базы и организация содержания колодцев.

Сорокина поручила управлению экономики и цифрового развития совместно с управлениями благоустройства и ЖКХ составить цифровую базу данных по колодцам всех подземных коммуникаций города.

Также глава администрации рассказала, что в правила благоустройства города внесут изменения. В них пропишут требования к состоянию колодцев, расположенных вне дорог и улиц, а за каждой городской территорией закрепят координатора.

Ранее, в соцсетях появилась информация о том, что в Шлаковом рязанец провалился в отрытый колодец.