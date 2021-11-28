Жителей Рязанской области предупредили о тумане

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайшие 1-3 часа в воскресенье, 28 ноября, с сохранением ночью и первой половине дня 29 ноября на территории области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.