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В Ставропольском крае «КамАЗ» снес 12-тонную систему «Платон»
В Ставрополье «КамАЗ» снес 12-тонную систему взимания платы с большегрузов «Платон». Водителя госпитализировали, сообщает УГИБДД РФ по региону в Instagram.

В Ставрополье «КамАЗ» снес 12-тонную систему взимания платы с большегрузов «Платон». Водителя госпитализировали, сообщает УГИБДД РФ по региону в Instagram.

Авария произошла днем на 155-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. Обстоятельства ДТП пока не могут установить из-за невозможности опросить виновника — 65-летний водитель, проживающий в соседнем регионе, госпитализирован.

«По неустановленным пока причинам во время движения грузового автомобиля произошло поднятие прицепа, который зацепил железобетонную конструкцию», — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.