В Рязанской области еще 19 человек стали жертвами коронавируса
Еще 19 жителей Рязанской области стали жертвами COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 28 ноября.
Еще 19 жителей Рязанской области стали жертвами COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 28 ноября.
Всего за время пандемии скончались 1930 жителей региона.
За сутки зафиксировали 236 случаев заражения, выздоровели 253 пациента. Всего за пандемию заболели 55 026 рязанцев, вылечились 45 467 человек.
В России за сутки выявили 33 548 случаев заражения коронавирусом. Умерли 1224 пациентов.