В Рязани ищут очевидцев ДТП с машиной Следственного комитета

В Рязани просят откликнуться свидетелей аварии, которая произошла на улице Бирюзова 24 ноября. Пост опубликован в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани просят откликнуться свидетелей аварии, которая произошла на улице Бирюзова 24 ноября. Пост опубликован в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

На фото видно, что в аварию попали два микроавтобуса, один из них принадлежит Следственному комитету.

«Очевидцы, прошу помощи, откликнетесь, пожалуйста, может, есть у кого-то видео с регистратора?» — говорится в сообщении.

Очевидцев просят писать в личные сообщения автору поста «ВКонтакте».