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В двух районах Рязани аварийно отключили электроэнергию
В Кальном и Дашково-Песочне в воскресенье, 28 ноября, аварийно отключили электроэнергию. Отключение света произошло на 10 улицах, сообщили в диспетчерской РГРЭС.

В Кальном и Дашково-Песочне в воскресенье, 28 ноября, аварийно отключили электроэнергию. Отключение света произошло на 10 улицах, сообщили в диспетчерской РГРЭС.

Света нет в домах на улицах Новоселов, Советской Армии, Верхней, Зубковой, Тимуровцев, Тимакова, Кальной, Быстрецкой, Окской и на Касимовском шоссе.

Ремонтно-восстановительные работы уже ведутся.

Электроэнергию планируют вернуть в дома в течение трех часов.