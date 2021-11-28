В двух районах Рязани аварийно отключили электроэнергию

В Кальном и Дашково-Песочне в воскресенье, 28 ноября, аварийно отключили электроэнергию. Отключение света произошло на 10 улицах, сообщили в диспетчерской РГРЭС.