В двух районах Рязани аварийно отключили электроэнергию
В Кальном и Дашково-Песочне в воскресенье, 28 ноября, аварийно отключили электроэнергию. Отключение света произошло на 10 улицах, сообщили в диспетчерской РГРЭС.
В Кальном и Дашково-Песочне в воскресенье, 28 ноября, аварийно отключили электроэнергию. Отключение света произошло на 10 улицах, сообщили в диспетчерской РГРЭС.
Света нет в домах на улицах Новоселов, Советской Армии, Верхней, Зубковой, Тимуровцев, Тимакова, Кальной, Быстрецкой, Окской и на Касимовском шоссе.
Ремонтно-восстановительные работы уже ведутся.
Электроэнергию планируют вернуть в дома в течение трех часов.