Ученые нашли способ за две секунды ликвидировать коронавирус

Израильские ученые обнаружили, что миллиметровые волны могут уничтожить на поверхностях более 99% частиц патогенов, включая SARS-CoV-2.

Израильские ученые обнаружили, что миллиметровые волны могут уничтожить на поверхностях более 99% частиц патогенов, включая SARS-CoV-2. На это требуется всего две секунды. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters, пишет Jerusalem Post .

Команда экспертов из Ариэльского университета изучила воздействие радиоволн до 10 мм на коронавирусную инфекцию. Они выяснили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды. Такой тип волн широко применяется в медицине, к примеру, для борьбы с онкологией.

Исследователи обратили внимание, что такие волны способны повышать температуру, что позволяет убивать вирусные частицы. Однако метод нельзя применять для борьбы с инфекцией в теле человека — лишь на поверхностях, за две секунды уничтожается 99,8% вирусных частиц.

«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час. И кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным», — отметил руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.