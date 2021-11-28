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Ученые нашли способ за две секунды ликвидировать коронавирус
Израильские ученые обнаружили, что миллиметровые волны могут уничтожить на поверхностях более 99% частиц патогенов, включая SARS-CoV-2.

Израильские ученые обнаружили, что миллиметровые волны могут уничтожить на поверхностях более 99% частиц патогенов, включая SARS-CoV-2. На это требуется всего две секунды. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters, пишет Jerusalem Post.

Команда экспертов из Ариэльского университета изучила воздействие радиоволн до 10 мм на коронавирусную инфекцию. Они выяснили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды. Такой тип волн широко применяется в медицине, к примеру, для борьбы с онкологией.

Исследователи обратили внимание, что такие волны способны повышать температуру, что позволяет убивать вирусные частицы. Однако метод нельзя применять для борьбы с инфекцией в теле человека — лишь на поверхностях, за две секунды уничтожается 99,8% вирусных частиц.

«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час. И кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным», — отметил руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.