У жителя Вологды в грузовике нашли останки двух человек

В Вологде местного жителя арестовали по подозрению в убийстве троих человек. Тело первого погибшего, 29-летнего мужчины, обнаружили 26 ноября.

В Вологде местного жителя арестовали по подозрению в убийстве троих человек. Тело первого погибшего, 29-летнего мужчины, обнаружили 26 ноября во 2-м Турундаевском переулке, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Очевидец рассказал, что мужчина поссорился с 64-летним местным жителем, тот выстрелил в него и скрылся.

Подозреваемого задержали, он жил недалеко от места произошедшего. В грузовике у гаража нашли останки еще двух человек — 38-летнего мужчины и 37-летней женщины. Документы убитых лежали в доме подозреваемого.

О мотивах убийства следователи пока не сообщают. Подозреваемого арестовали, возбуждены уголовные дела.

Материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.