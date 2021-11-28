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Трем категориям пенсионеров в декабре поднимут пенсии
Трем категориям пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Трем категориям пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Повышение выплат коснется тех, кто отпраздновал в ноябре 80-летие. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

Прибавка произойдет также у тех пенсионеров, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря автоматическая прибавка к их пенсии будет с доплатой за три месяца.

На повышенные могут претендовать и россияне, которые подали заявления на перерасчет.

Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховых выплат по старости неработающим окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.