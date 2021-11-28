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Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу в декабре
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

С декабря доступ к социально значимым сайтам, например, к порталам госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг, станет бесплатным.

Регистрация актов гражданского состояния, в том числе рождение ребенка, станет возможна в любых загсах. Со следующего месяца можно будет до суда блокировать ресурсы, рекламирующие финансовые пирамиды.

Вступит в силу административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке продукции, это касается и лекарств. При этом «за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации» может грозить до трех лет лишения свободы.

Кредиторам запретят проставлять «галочки» согласия с условиями договоров без собственноручной подписи заемщика, а банки не смогут включать в кредитные документы положения, по которым тот, кто берет заем, должен иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа. Кроме того, в течение 14 дней заемщик сможет отказаться от дополнительных нефинансовых услуг, которые могли быть навязаны.

В России начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов. Среди них госучет, установление целевых показателей и поддержка деятельности по их сокращению.

Иностранцы, которые въезжают в Россию более чем на 90 дней, должны пройти регистрацию отпечатков пальцев и процедуру фотографирования и медосвидетельствования, в том числе тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.