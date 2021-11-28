Эксперты прогнозируют рекордный рост экономики России по итогам года

Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2%. Это следует из опросов аналитиков. Консенсус-прогноз составило РИА Новости.

Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2%. Это следует из опросов аналитиков. Консенсус-прогноз составило РИА Новости .

По данным Росстата, темпы роста ВВП страны по итогам года превышают показатели с 2012 года, так прогнозируют аналитики. Банк России ждет, что экономика в этом году вырастет на 4-4,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам года в 4,2%.

По мнению экспертов, главным драйвером для экономики страны стало восстановление после пандемии. Во втором квартале ВВП вырос на рекордные 10,5%, что наполовину обеспечило годовые темпы роста, отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.

Позитивными факторами для российской экономики в этом году стали относительно высокие цены на нефть, динамичное восстановление экономики развитых стран, а также отсутствие резкого усиления санкционного давления вопреки многочисленным прогнозам сторонних наблюдателей, отмечает главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.

Восстановление спроса внутри страны, поддержанное бумом потребительского кредитования, выделил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Есть и положительная роль поддержки экономики со стороны бюджета.

При этом во втором полугодии стали проявляться факторы, тормозящие экономический рост из-за новой волны пандемии и высоким ценовым давлением, добавил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Несмотря на восстановление экономики, пандемия серьезно ограничила темпы роста ВВП. По словам экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, темпы роста экономики по итогам года составят лишь около 0,9% к уровню допандемийного 2019 года.

«В 2022 году темпы экономического роста, скорее всего, должны снизиться, хотя все равно будут оставаться выше обычного, так как пока продолжается восстановительный рост. Снизится и инфляция, в силу решительных мер Банка России по ее сдерживанию и исчерпания временных факторов, таких как скачки цен на продовольствие и строительные материалы», — подытожил директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин.