Во Владивостоке адвокат убил и расчленил зятя

Жителя Владивостока подозревают в том, что он убил и расчленил своего зятя, которого он обвинил в краже 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Жителя Владивостока подозревают в том, что он убил и расчленил своего зятя, которого он обвинил в краже 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В полицию 24 ноября поступило обращение 40-летней жительницы Ленинского района о том, что она обнаружила в колодце черный пакет, от которого исходил запах.

Правоохранители установили, что в пакете находятся части тела, принадлежащие 41-летнему местному жителю. Мужчина находился в розыске как пропавший без вести. По подозрению в совершении убийства задержали 60-летнего мужчину.

Предварительно установлено, что задержанный причастен к убийству своего зятя после возникшей ссоры. По данным источника РИА Новости, задержанный — местный адвокат.

Возбуждено уголовное дело. Как уточняет региональное СУСК РФ, по версии следствия, 25 июня вечером в доме по улице Маньчжурской во Владивостоке между подозреваемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его зятем произошел конфликт.

Подозреваемый обвинил мужчину в краже 1 миллиона рублей и выстрелил в упор из неустановленного оружия. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и вывез с места происшествия.