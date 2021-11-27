В Рязанской области объявили экстренное метеопредупреждение
В Рязанской области объявили метеопредупреждение об усилении ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 27 ноября.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение об усилении ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 27 ноября.
В ближайший час, с сохранением ночью и утром 28 ноября, на территории региона местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Жителей просят быть осторожными и соблюдать простые правила безопасности.