В Рязанской области еще 20 человек скончались от коронавируса

Еще 20 жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Всего за пандемию скончались 1911 жителей региона.

Еще 20 жителей Рязанской области умерли от COVID-19. Всего за пандемию скончались 1911 жителей региона. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает федеральный оперштаб.

Заболели за сутки 238 человек, выздоровели 298. Всего заразились коронавирусом 54 790 рязанцев, 45 214 человек вылечились.

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 33 946 — до 9 536 825. За сутки в стране подтверждены 1 239 смертей пациентов с COVID-19, за все время скончались 271 531.