В Рязанской области 28 ноября ожидается сильный ветер

В Рязанской области в воскресенье, 28 ноября, будет облачно, ожидается сильный ветер, местами порывы 12-17 м/с. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.