В Рязанской области 28 ноября ожидается сильный ветер
В Рязанской области в воскресенье, 28 ноября, будет облачно, ожидается сильный ветер, местами порывы 12-17 м/с. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье. 28 ноября, будет облачно, ожидается сильный ветер, местами порывы 12-17 м/с. Прогноз погоды опубликован на
Ночью и днем пройдут небольшие осадки, местами умеренные осадки. Местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.