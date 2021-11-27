В России утвердили новый механизм определения «границы бедности»

В России утвердили механизм определения нового показателя благосостояния граждан — «границы бедности». Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба Минтруда.

В России утвердили механизм определения нового показателя благосостояния граждан — «границы бедности». Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба Минтруда.

При расчете показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».

В ведомстве уточнили, что начальный показатель границы устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который на основе инфляции будет ежеквартально расти. В целом по стране «границу бедности» собираются устанавливать ежеквартально, а региональный показатель будет рассчитываться каждый год.

Нововведения связаны с переходом с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и МРОТ. Значения ранее определяли на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину. Теперь же они высчитываются исходя из медианного среднедушевого дохода и медианной зарплаты.