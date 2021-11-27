В Дзержинске произошли взрывы на заводе боеприпасов

Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Пострадали двое рабочих, сообщает ТАСС.

Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Пострадали двое рабочих, сообщает ТАСС .

По данным МЧС, в 09:52 на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошло несколько хлопков. Не исключено, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место выехали пожарные подразделения.

По данным администрации города, на месте взрыва возник пожар. Власти также подтвердили, что пострадали два человека.

Завод имени Свердлова производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.

По данным Mash, эпицентром взрыва стал цех по производству и регенерации ацетона. Территория производства оцеплена, внутри работают 36 человек и 8 единиц спецтехники специального управления. Пожару присвоен третий ранг. Предположительно, здание цеха, где произошел взрыв, частично обрушилось.