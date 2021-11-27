Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виктор Терехов

В пятницу, 26 ноября, скончался российский актер Виктор Терехов. О его смерти сообщает портал Кино-Театр.ру.

В пятницу, 26 ноября, скончался российский актер Виктор Терехов. О его смерти сообщает портал Кино-Театр.ру.

Виктору Терехову было 86 лет.

В 1958 году он окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С начала 60-х годов был актером «Ленфильма».

Снялся более чем в 120 фильмах и сериалах: «Солдат Иван Бровкин», «Человек родился», «Ссора в Лукашах», «Любовь Яровая», «Рожденная революцией», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мажор», исполнил роль Левашова в «Звезде пленительного счастья».