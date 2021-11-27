Рязанка похитила украшения из ювелирного магазина в торговом центре

Оперативники уголовного розыска задержали рязанку, подозреваемую в краже ювелирных изделий из магазина в ТЦ на окраине Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска задержали рязанку, подозреваемую в краже ювелирных изделий из магазина в ТЦ на окраине Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 23-летняя представительница фирмы по продаже ювелирных изделий в салоне торгового центра на окраине Рязани. Женщина сообщила, что ее обеспокоило отсутствие продавщицы на рабочем месте. Потом она обнаружила, что 28 серебряных ювелирных изделий на витрине заменены на дешевую бижутерию.

Полицейские предположили, что к краже причастна прогулявшая работу девушка. У работодателя было не много информации о ней, но оперативники разыскали рязанку. Было установлено, что 27-летняя девушка причастна к хищению. Дома в коробке, которая хранилась под кроватью, у нее нашли 19 похищенных изделий. Краденое изъяли. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, продавщица за несколько дней заменила 28 серебряных изделий на дешевую бижутерию и забрала их. Прогуляв работу, злоумышленница продала 9 украшений знакомым и собиралась продолжить сбывать их, но полицейские помешали этому.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража).