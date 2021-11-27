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Рязанец украл телевизоры из съемной квартиры
В Кальном рязанец вынес два телевизора из съемной квартиры. Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Кальном рязанец вынес два телевизора из съемной квартиры. Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 27-летний рязанец и сообщил, что из его квартиры на улице Быстрецкой, которую он сдает в аренду женщине с ребенком, пропали два телевизора.

Оперативники уголовного розыска разыскали женщину и выяснили, что она проживала в арендуемом жилье вместе с приятелем. Недавно мужчина предложил ей уехать на другую квартиру, а потом сам пропал.

Полицейские получили информацию о попытке продать с рук похищенные телевизоры, разыскали «продавца» и установили его личность. Выяснилось, что к краже причастен 34-летний рязанец. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина увидел в арендуемой подругой квартире дорогие телевизоры, задумал поменять жилье и забрать бытовую технику. На вырученные деньги он планировал сделать подарок своей возлюбленной, а остальное пропить.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.