Россиянам рассказали о мошеннической схеме, связанной с уплатой налогов

Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов россиянами. Мошенники активизировались в преддверии 1 декабря, сообщили РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов россиянами. Мошенники активизировались в преддверии 1 декабря, сообщили РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

1 декабря — окончание срока оплаты имущественных налогов. В преддверии этой даты злоумышленники активизировали рассылку вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж.

«Компания обнаружила мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов. На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая вела на различные ресурсы с вредоносным содержанием», — говорится в сообщении.

По словам директора блока экспертных сервисов компании Евгения Волошина, были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили якобы налоги.