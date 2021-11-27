После травмы на поле умер 16-летний хоккеист системы «Динамо»

Скончался хоккеист системы московского «Динамо» Валентин Родионов, сообщает официальный сайт клуба. Его госпитализировали во время матча 21 ноября.

Скончался хоккеист системы московского «Динамо» Валентин Родионов, сообщает официальный сайт клуба. Его госпитализировали во время матча 21 ноября.

Во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, 21 ноября, защитник «бело-голубых» после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Произошло столкновение с защитным бортом. Хоккеисту оперативно оказали первую помощь, после доставили в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперировали. Шесть дней врачи боролись за жизнь юноши, но он скончался.

В текущем сезоне МХЛ Родионов провел 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».

Хоккейный клуб «Динамо» Москва выразил искренние соболезнования родным и близким молодого человека.