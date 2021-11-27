Москвич нанял киллера для соседа из-за страха, что тот может его убить

Житель Москвы нанял киллера, чтобы избавиться от соседа. Преступление предотвратила бдительная гражданка, пишет телеграм-канал SHOT.

Житель Москвы нанял киллера, чтобы избавиться от соседа. Он думал, что тот хочет его убить. Преступление предотвратила бдительная гражданка, пишет телеграм-канал SHOT.

На убийство 60-летнего москвича мужчина решился еще в конце сентября, в интернете он нашел 26-летнего мужчину, который предлагал подобные услуги. Убийство оценили в полмиллиона рублей.

Получив все необходимые инструкции от заказчика, в назначенный день исполнитель отправился к дому жертвы, но замешкался. На это обратила внимание 50-летняя женщина. Она позвонила в полицию и сообщила о подозрительном человеке, который кого-то ждет. Полицейские успели приехать на место и задержали его. При себе у молодого человека был нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».