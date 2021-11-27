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Гинцбург рассказал о вакцинации детей назальным препаратом от COVID-19
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что негативных последствий применения назальной вакцины против COVID-19 не выявили.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что негативных последствий применения назальной вакцины против COVID-19 не выявили.

По его словам, этим же препаратом воспользовался и он.

«Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — отметил Гинцбург.

Ранее замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина «Спутник V» безболезненна и имеет минимум побочных эффектов.

Препарат создает дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что сделал прививку назальной вакциной.