Гинцбург рассказал о вакцинации детей назальным препаратом от COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил
По его словам, этим же препаратом воспользовался и он.
«Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — отметил Гинцбург.
Ранее замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина «Спутник V» безболезненна и имеет минимум побочных эффектов.
Препарат создает дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что сделал прививку назальной вакциной.