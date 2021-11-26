В рязанскую колонию в мешках с цементом пытались провезти сотовые телефоны

Сотрудники ИК обнаружили их во время досмотра КамАЗа.

В рязанскую колонию № 3 в мешках с цементом пытались провезти мобильные телефоны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Сотрудники ИК обнаружили пять телефонов и комплектующие к ним во время досмотра КамАЗа, заехавшего на территорию. Предметы предназначались для осужденных.

В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего и участников организации поставки.