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В Рязанской области за сутки зарегистрировали 21 смерть от коронавируса
Данные на пятницу, 26 ноября, от федерального оперштаба.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 21 смерть от коронавируса. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 891.

За сутки коронавирус выявили у 241 жителя Рязанской области, всего с начала пандемии — у 54 552. За сутки выздоровели 271 человек, всего число вылечившихся достигло 44 916.

В России за сутки выявили 34 960 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии заболели 9 502 879.

За сутки выздоровели 36 145 человек. С начала пандемии число вылечившихся достигло 8 200 971.

За сутки скончались 1 235 человек, всего — 270 292.