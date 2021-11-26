В Рязанской области внесли изменения в правила поведения во время режима повышенной готовности
Согласно документу, во время ограничений, установленных при введении режима повышенной готовности, на территории региона рязанцы с медотводом смогут посещать публичные места без ПЦР теста.
В Рязанской области внесли изменения в правила поведения во время режима повышенной готовности. Соответствующие распоряжение губернатора официально опубликовали в пятницу, 26 ноября.
Согласно документу, во время ограничений, установленных при введении режима повышенной готовности, на территории региона рязанцы с медотводом смогут посещать публичные места без ПЦР-теста.
Ранее требовалось предоставить лабораторное исследование, полученное не позднее чем за 72 часа.