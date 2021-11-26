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В Рязанской области пропал 72-летний мужчина
Филиппов Геннадий Дмитриевич 1949 года рождения пропал в Касимове 3 октября 2021 года.

В Рязанской области пропал 72-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Филиппов Геннадий Дмитриевич 1949 года рождения пропал в Касимове 3 октября 2021 года.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые почти до плеч, имеет выраженную ямочку на подбородке, зубы отсутствуют, прихрамывает.

Был одет в тканевую куртку коричневого цвета в крупную клетку, шапку серого цвета, черно-белый свитер, черные штаны, утепленные черные галоши.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: +7 (4912)51-21-71 (дежурный отряда), 112 (полиция).