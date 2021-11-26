В Рязанской области пришли антитеррористические учения

По сценарию, преступники взяли в заложники нескольких росгвардейцев и захватили оружейную комнату.

В Рязанской области прошли антитеррористические учения. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Цель мероприятий — отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции на спецобъекте.

По сценарию, вооруженные люди напали на отдел вневедомственной охраны ФСВНГ. Они ранили нескольких росгвардейцев и взяли их в заложники. Также «террористы» захватили оружейную комнату.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Во время переговоров преступники угрожали убить заложников, а также выдвинули заведомо невыполнимые требования. Правоохранители решили провести боевое мероприятие. В итоге «террористов» нейтрализовали, а захваченных росгвардейцев освободили.

В итоге учение показало готовность регионального оперштаба к планированию и проведению контртеррористических операций на территории Рязанской области.