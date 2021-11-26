В Рязанской области будет ветрено и облачно

На дорогах сохранится гололедица.

В Рязанской области будет ветрено и облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В субботу, 27 ноября, на территории Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер южный и юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус, днем -2, +3 градус.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.