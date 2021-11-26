В Рязанской области будет ветрено и облачно
На дорогах сохранится гололедица.
В Рязанской области будет ветрено и облачно. Прогноз погоды
В субботу, 27 ноября, на территории Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер южный и юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус, днем -2, +3 градус.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.