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В рязанской больнице рассказали о задымлении в поликлинике № 2
Отмечается, что ситуацию устранили до приезда спасателей.

В рязанской больнице имени Семашко рассказали подробности задымления в поликлинике № 2. Информацию опубликовали на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы, задымление случилось в распаечной коробке на четвертом этаже, в кабинете № 402 терапевтического отделения. Очагов возгорания в помещении нет.

«Персонал поликлиники отреагировал быстро, действовал слаженно и оперативно. Все пациенты, ожидающие своей очереди на прием, были своевременно эвакуированы. Во время задымления никто не пострадал», — отметили в больнице.

Отмечается, что ситуацию устранили до приезда спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС оценили грамотные и оперативные действия врачей и медсестер.

Ранее сообщалось, что из поликлиники № 2 эвакуировали 90 человек.