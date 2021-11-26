В Рязани ввели карантин из-за африканской чумы свиней на «Пятой базе»

В помещении должны уничтожить продукцию из свинины и провести дезинфекцию.

В Рязани ввели карантин из-за африканской чумы свиней на «Пятой базе». Соответствующее постановление губернатора опубликовали в пятницу, 26 ноября.

Ограничения ввели в холодильной камере № 2 сборно-разборного здания, расположенного в 13,5 метрах от юго-восточного угла здания № 18А на проезде Шабулина. Карантин будет действовать в течение десяти дней.

В помещении должны провести необходимые противокарантинные мероприятия: уничтожить продукцию из свинины и провести дезинфекцию.