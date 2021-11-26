В Рязани вернули маршрутку № 45. Она перестанет ходить в Соколовку

Маршрут станут обслуживать восемь автобусов среднего класса.

В Рязани вернули маршрутку № 45. Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали в пятницу, 26 ноября.

Маршрут пустят из поселка Ворошиловка в микрорайон № 1 Дашково-Песочни (около улицы Большой). Путь пройдет через Прикоский, Канищево, Северную окружную, площадь Ленина и Свободы, улицу Кальную и Большую с конечной остановкой «Микрорайон № 1».

Ранее маршрутка следовала через площадь Театральную и улицу Новую в Соколовку до железнодорожной станции «Лесок».

Сообщается, что маршрут станут обслуживать восемь автобусов среднего класса.