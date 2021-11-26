В Рязани с 1 декабря стартует прием заявок на оплату детского отдыха

До 28 февраля 2022 года включительно заявления могут подать родители детей от 6,5 до 15 лет, которые обучаются в образовательных организациях города.

В Рязани с 1 декабря стартует прием заявок на оплату детского отдыха. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 1 декабря рязанцы смогут подать документы на оплату или компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные учреждения.

До 28 февраля 2022 года включительно заявления могут подать родители детей от 6,5 до 15 лет, которые обучаются в образовательных организациях города.