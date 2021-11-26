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В России планируют изменить систему оценки бедности
«Границей бедности» будет показатель, который дополнит прожиточный минимум и будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение минимального набора потребления.

В России планируют изменить систему оценки бедности. Об этом пишет «Коммерсант».

Минтруд внес на рассмотрение российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства, который вводит новый инструмент для оценки бедности в стране.

Согласно ему, «границей бедности» будет показатель, который дополнит прожиточный минимум и будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение минимального набора потребления.

Показатель предполагается рассчитывать ежеквартально и использовать как целевой, а второй останется базой для расчета пособий.

Проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова отметила, что это решение является техническим, а на практике изменения в расчете числа бедных в России не будет.

«Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — сказала Овчарова.