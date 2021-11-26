В Россельхознадзоре прокомментировали карантин по африканской чуме свиней в Рязани

Зараженную колбасу на «Пятой базе» обнаружили после анализа информационной системы «Меркурий».

В Россельхознадзоре прокомментировали карантин по африканской чуме свиней в Рязани.

В пресс-службе регионального управления сообщили , что зараженную колбасу на «Пятой базе» обнаружили после анализа информационной системы «Меркурий».

Пробы колбасных изделий отправили на исследование, продукцию поместили на ответственное хранение. Исследование показало в одной из проб ДНК вируса африканской чумы свиней.

Сообщается, что партию уничтожат после принятия постановления губернатора.

Справка:

Африканская чума свиней — особо опасная, острая высококонтагиозная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Ей болеют домашние и дикие свиньи всех возрастов и пород в любое время года. Смертность достигает 100%. Африканская чума свиней не опасна для человека, эпидемия грозит огромными экономическими потерями.