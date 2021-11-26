В Россельхознадзоре прокомментировали карантин по африканской чуме свиней в Рязани.
В пресс-службе регионального управления
Пробы колбасных изделий отправили на исследование, продукцию поместили на ответственное хранение. Исследование показало в одной из проб ДНК вируса африканской чумы свиней.
Сообщается, что партию уничтожат после принятия постановления губернатора.
Справка:
Африканская чума свиней — особо опасная, острая высококонтагиозная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Ей болеют домашние и дикие свиньи всех возрастов и пород в любое время года. Смертность достигает 100%. Африканская чума свиней не опасна для человека, эпидемия грозит огромными экономическими потерями.