В Роспотребнадзоре заявили, что «черная плесень» может поразить пациентов в России

В большей степени инфекция характера для климата с высокими температурами и высокой влажностью, но в России может развиваться при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также неверном использовании лекарств.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что «черная плесень» может поразить пациентов в России. Об этом передает РИА Новости .

По словам специалиста, в большей степени инфекция характера для климата с высокими температурами и высокой влажностью, но в России может развиваться при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также неверном использовании лекарств.

Горелов пояснил, что больше всего заболеванию подвержены страдающие сахарным диабетом. Он объяснил, что при человек становится уязвим для грибковой инфекции, в том числе и для «черной плесени» при неправильном употреблении антибактериальных и гормональных препаратов, а также при тяжелых иммунодефицитных состояниях.

Отмечается, что «черная плесень» — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Оно может появиться после контакта с грибковыми спорами в окружающей среде, а также в случае, если грибок проникнет в кожу через царапины, ожоги.