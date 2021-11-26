В РГАТУ прошел XV слет специализированных студотрядов вузов Минсельхоза России

В номинации «Волонтерство» отряд «Преданность» Рязанского агротехнологического университета занял второе место.

25 ноября 2021 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в формате онлайн прошел XV юбилейный слет специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений подведомственных Министерству сельского хозяйства России.

В качестве почетных гостей слета присутствовали генеральный директор ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства Виктор Бердышев, временно исполняющий обязанности ректора Рязанского агроуниверситета Александр Шемякин, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Василий Запорожец.

Открыл мероприятие врио ректора Александр Шемякин. Он поблагодарил Министерство сельского хозяйства России и ассоциацию образовательных учреждений АПК и рыболовства за поддержку, которую они оказывают аграрным вузам, за организацию конкурса, благодаря которому вузы не только могут показать работу студотрядов, но и обменяться опытом, наметить себе планы и перспективы на будущий год.

Виктор Бердышев в приветственном слове сказал: «В 2021 году студенческие отряды были созданы в 53 вузах, подведомственных Минсельхозу России, и насчитывали 16 780 бойцов в составе 569 отрядов. Направления деятельности студенческих отрядов были представлены достаточно широко. Я благодарю всех студентов за проделанную большую работу и желаю успехов, удачи, любви и счастья!».

От имени рязанского правительства участников слета приветствовал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Василий Запорожец: «Приветствую всех участников слета от имени правительства Рязанской области! Движение студенческих отрядов имеет давние славные традиции и ежегодно вносит весомый вклад в развитие сельского хозяйства региона. А в последние два года, в условиях трудностей, вызванных пандемией, вклад сельскохозяйственных студотрядов, не просто значим, он критически важен. Ценны каждые рабочие руки. Особенно — если это руки энергичных, современных, продвинутых молодых людей, которые выбрали аграрную сферу по призванию и сегодня мы говорим спасибо каждому бойцу, командиру, комиссару отряда за проделанную работу в этом третьем трудовом семестре!»

Ежегодно Министерство сельского хозяйства России и ассоциация «Агрообразование» организуют и проводят всероссийский конкурс специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений аграрного профиля, итоги которого традиционно подводятся на слете студенческих отрядов В этом году победители и призеры были определены в 25 номинациях.

Рязанский агротехнологический университет принял участие в трех номинациях: лучший отряд сельскохозяйственной направленности (механизация и животноводство) и лучший отряд социальной направленности (волонтерство).

В номинации «Волонтерство» отряд «Преданность» Рязанского агротехнологического университета занял второе место.

На XV юбилейном слете специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений, подведомственных Министерству сельского хозяйства России, получили награды всероссийского конкурса 82 победителя и призера.