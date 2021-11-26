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В Ленинградской области 43-летний рязанец зарезал собутыльника
Трагедия произошла в деревне Старая.

В Ленинградской области рязанец зарезал собутыльника. Об этом сообщил портал ЛенТВ24.

Инцидент произошел в деревне Старая в четверг, 25 ноября. В полицию сообщили, что в квартире по Школьному переулку мужчину ранили ножом.

На место выехали правоохранители. Они выяснили, что во время застолья знакомые поссорились. В итоге мужчина напал на собутыльника и ударил его ножом в шею.

49-летнего мужчину доставили в межрайонную больницу, однако от полученных ранений он скончался.

В ночь на пятницу, 26 ноября, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Рязанской области. Его доставили в отдел полиции, на него составили административный протокол. Ранее подозреваемый находился в розыске.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.