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В ДТП в Песочне пострадали семь человек
27-летняя водитель на Kia Spectra столкнулась с Mitsubishi Lancer, которым управлял 28-летний рязанец.

В ДТП в Песочне пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в четверг, 25 ноября, в 22:50 на улице Верхней около дома № 50. 27-летняя водитель на Kia Spectra ехала по проезду Яблочкова в сторону улицы Тимуровцев. На перекрестке она столкнулась с Mitsubishi Lancer, которым управлял 28-летний рязанец.

В аварии пострадали семь человек: водители обеих машин, три пассажира «Митсубиси» 20, 22 и 26 лет, а также два пассажира «Киа» 26 и 27 лет.

Проводится проверка.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.