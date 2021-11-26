Телефонный мошенник украл со счета рязанца более миллиона рублей

Злоумышленник представился «сотрудником службы безопасности банка».

Телефонный мошенник украл у рязанца более миллиона рублей. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По словам пострадавшего, ему позвонил неизвестный и представился «сотрудником службы безопасности банка». Незнакомец рассказал, что мошенники пытаются забрать сбережения рязанца. Потом звонивший попросил испугавшегося мужчину следовать его указаниям, чтобы обезопасить деньги.

После нескольких операций, 31-летний рязанец понял, что у него со счета пропали 1 миллион 421 тысяч рублей.

Оперативники зафиксировали обстоятельства преступления. Личность мошенника устанавлиается. Полицейские возбудили дело по статье 159 УК РФ.