Семь рязанских улиц в понедельник останутся без света
Отключения связаны с воздушными работами.
На семи рязанских улицах в понедельник, 29 ноября, отключат свет. Объявление опубликовала городская мэрия.
С 9:30 до 16:00 электроэнергию отключат по адресам:
- 5-й проезд Новой, дома №№ 1 — 14, 16, 22;
- 6-й проезд Новой, дома №№ 1 — 11, 13 — 15, 17;
- улица Тургенева, дома №№ 14, 16, 16а, 18 — 21, 23 — 26, 28, 30;
- улица Радиозаводская, дома №№ 25, 27, 29, 31;
- улица Белинского, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- улица Боголюбова, дома №№ 78 строение 2, 80 строение 2;
- проезд Белинского, дома №№ 3 — 13, 15.
Отключения связаны с воздушными работами. Их проведет МУП «РГРЭС».