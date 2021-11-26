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Семь рязанских улиц в понедельник останутся без света
Отключения связаны с воздушными работами.

На семи рязанских улицах в понедельник, 29 ноября, отключат свет. Объявление опубликовала городская мэрия.

С 9:30 до 16:00 электроэнергию отключат по адресам:

  • 5-й проезд Новой, дома №№ 1 — 14, 16, 22;
  • 6-й проезд Новой, дома №№ 1 — 11, 13 — 15, 17;
  • улица Тургенева, дома №№ 14, 16, 16а, 18 — 21, 23 — 26, 28, 30;
  • улица Радиозаводская, дома №№ 25, 27, 29, 31;
  • улица Белинского, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • улица Боголюбова, дома №№ 78 строение 2, 80 строение 2;
  • проезд Белинского, дома №№ 3 — 13, 15.

Отключения связаны с воздушными работами. Их проведет МУП «РГРЭС».