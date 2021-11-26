Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыковом матче ЧМ-2022
Сборная России примет на своем поле команду из Польши.
Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыковом матче на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом передает
Жребьевка прошла в Цюрихе. 12 команд разделили на три квартета. Полуфиналы и финалы матчей пройдут в формате плей-офф.
Сборная России примет на своем поле команду из Польши.
В другом полуфинале условной группы B команда Швеции дома сыграет с чехами. Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные — 29 марта.
Если сборная Россия выйдет в финал мини-турнира, то также проведет встречу на своем поле.