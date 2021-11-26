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Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыковом матче ЧМ-2022
Сборная России примет на своем поле команду из Польши.

Сборная России по футболу сыграет с Польшей в стыковом матче на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом передает РИА Новости.

Жребьевка прошла в Цюрихе. 12 команд разделили на три квартета. Полуфиналы и финалы матчей пройдут в формате плей-офф.

Сборная России примет на своем поле команду из Польши.

В другом полуфинале условной группы B команда Швеции дома сыграет с чехами. Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные — 29 марта.

Если сборная Россия выйдет в финал мини-турнира, то также проведет встречу на своем поле.