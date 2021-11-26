Сасовку подозревают в похищении человека. Об этом сообщило
Трагедия произошла в ночь на вторник, 16 ноября.
По данным следствия, женщина, а также уроженцы Красноярского края и Омской области, конфликтовали со знакомым. Ночью они похитили мужчину и избили. После этого не подававшего признаки жизни пострадавшего бросили на улице — там он умер от переохлаждения.
Личности подозреваемых установили следственно-оперативных путем. Сасовку, а также 33-летнего уроженца Красноярского края и 29-летнего уроженца Омской области задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
На них завели уголовные дела о похищении человека, умышленном причинении ему вреда здоровью средней тяжести и покушении на его убийство.
На данный момент специалисты проводят процессуальные действия. Расследование уголовных дел продолжается.