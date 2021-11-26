Рязанцы могут оплатить налоги в почтовом отделении или через почтальона

Налогоплательщикам, которые зарегистрированы на сайте ФНС России, письменные налоговые уведомления не направляют, так как они выгружаются в электронный сервис.

Получить и оплатить налоговое уведомление в отделениях почтовой связи по смс-коду без предъявления паспорта смогут клиенты «Почты России», у которых подключена услуга «Простая электронная подпись». Для подключения сервиса необходимо назвать оператору свои паспортные данные и мобильный номер телефона. Оплата займет не более трех минут.

Для экономии времени клиенты «Почты России» могут использовать сервис «Предварительная запись». Записаться в почтовое отделение можно на сайте или в мобильном приложении. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключенные к услуге записи.

В компании рассказали, что более 200 почтальонов области оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами для оказания финансовых услуг на дому или в офисе. С началом уплаты налогов физических лиц почтальоны принимают оплату налогов на дому у клиентов. Данная услуга очень удобна для жителей сельской местности. Денежные средства поступят на счет налоговой службы онлайн.

«Почта России» напомнила, что налогоплательщикам, которые зарегистрированы на сайте ФНС России, письменные налоговые уведомления не направляют, так как они выгружаются в электронный сервис.