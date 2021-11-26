Рязанца задержали за кражу из супермаркета в Кальном

Момент преступления попал в объектив видеокамер.

Рязанца задержали за кражу из супермаркета. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в магазине на Касимовском шоссе. Его сотрудник сообщил в полицию о краже товаров из торгового зала. Позже стало известно, что момент совершения преступления попал в объектив камер видеонаблюдения супермаркета.

Оперативники опросили работников магазина. При помощи местных жителей полицейские установили причастность к краже 29-летнего рязанца. Ранее мужчину судили за хищения. Представители уголовного розыска составили ориентировку на него и передали патрульным полицейским.

Позже пеший наряд заметил у супермаркета на улице Зубковой мужчину с похожими приметами. Его остановили и доставили в отдел полиции. Там установили, что мужчина причастен к краже.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.