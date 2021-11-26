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Рязанца подозревают в покушении на убийство бывшей жены
Инцидент произошел вечером понедельника, 22 ноября 2021 года.

Безработного жителя Кораблинского района подозревают в покушении на убийство бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел вечером понедельника, 22 ноября 2021 года. По данным следствия, бывшие супруги поссорились. В ходе конфликта пьяный мужчина нанес женщине множественные ножевые удары в область брюшной полости и грудной клетки. После этого подозреваемый пытался ее задушить.

Из-за того, что в ситуацию вмешался односельчанин, а потерпевшая активно сопротивлялась, действия мужчины пресекли. Женщине оказали медицинскую помощь.

42-летнего подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.