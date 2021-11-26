Пьяный рязанец пытался зарезать и задушить бывшую жену

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 20 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Пьяный рязанец пытался зарезать и задушить бывшую жену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Вечером 22 ноября 2021 года в Кораблинском районе между бывшими супругами произошел конфликт. Пьяный безработный мужчина несколько раз ударил экс-жену ножом в грудь и живот, а после пытался задушить ее.

Женщина активно сопротивлялась, позже ей на помощь пришел односельчанин. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

42-летнего злоумышленника задержали. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 20 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).