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Опубликован новый путь рязанской маршрутки № 96
С 28 мая 2022 года автобусы пустят из ДПР-5 до Южного промузла.

Опубликован новый путь маршрутки № 96 в Рязани. Соответствующий документ официально разместили в пятницу, 26 ноября.

С 28 мая 2022 года маршрутку пустят из ДПР-5 до Южного промузла. По новой схеме автобусы станут ездить из Кального в Горрощу через «Мясокомбинат» (ранее по улице Новой). Кроме того, маршрутки пройдут через Голенчинское шоссе и Славянский проспект вместо «Больницы имени Семашко» и «Радиоуниверситета».

После ТРК «Полетаевский» автобус проследует через «Кардиодиспансер» и «БСМП». Конечную остановку из Никуличей перенесут к БЦ «Олимп».

Маршрут станут обслуживать 10 автобусов среднего класса.