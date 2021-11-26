Опубликован новый путь рязанской маршрутки № 96

С 28 мая 2022 года автобусы пустят из ДПР-5 до Южного промузла.

Опубликован новый путь маршрутки № 96 в Рязани. Соответствующий документ официально разместили в пятницу, 26 ноября.

С 28 мая 2022 года маршрутку пустят из ДПР-5 до Южного промузла. По новой схеме автобусы станут ездить из Кального в Горрощу через «Мясокомбинат» (ранее по улице Новой). Кроме того, маршрутки пройдут через Голенчинское шоссе и Славянский проспект вместо «Больницы имени Семашко» и «Радиоуниверситета».

После ТРК «Полетаевский» автобус проследует через «Кардиодиспансер» и «БСМП». Конечную остановку из Никуличей перенесут к БЦ «Олимп».

Маршрут станут обслуживать 10 автобусов среднего класса.